Zwaar gewonde bij steekincident AZC Budel

Op het AZC in Budel vond donderdagavond rond 22.30 uur een steekincident plaats. Het slachtoffer is een mannelijke bewoner van het AZC. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Ook een tweede man raakte gewond. Gedurende het onderzoek hebben we in de loop van die nacht drie personen aangehouden. Hun betrokkenheid bij de steekpartij zal worden onderzocht.

Agenten reageerden op een melding van een geweldsincident op het sport-/recreatieterrein van het AZC, waarbij mogelijk iemand neergestoken was. Ter plaatse was ambulancepersoneel al bezig een slachtoffer te behandelen. De man had inderdaad een steekwond en leek ernstig gewond. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis vervoerd, maar zijn toestand is inmiddels stabiel en de man is aanspreekbaar. Bij de politiemensen meldde zich ook een tweede man die gewond bleek te zijn. Hij had een hoofdwond en zou ook het slachtoffer zijn geweest van geweld.

Aanhoudingen

Uit de verhalen ter plekke bleek al vrij snel wie er bij het incident betrokken waren geweest. Wat precies de aanleiding is geweest moet uit verder onderzoek blijken. In de loop van de nacht hielden wij op aanwijzing van getuigen drie verdachten aan, ook bewoners van het AZC. Het gaat om drie broers van 18, 18 en 15 jaar oud die in hun gezamenlijke woonruimte werden aangetroffen. Zij werden overgebracht naar het politiebureau en zitten vast. Hun betrokkenheid bij de steekpartij wordt onderzocht. Agenten namen een mes en een stok in beslag die mogelijk bij het incident werden gebruikt.