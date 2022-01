Vogelspotter treft lichaam van man aan in water in Roermond

In Roermond is vrijdagavond nabij Oolderhuuske een lichaam in het water aangetroffen. Dit meldt de politie zaterdag.

Melding om 23.00 uur

'De identiteit van de persoon die in het water lag is nog niet bekend', aldus de politie. Vrijdagavond kwam rond 23.00 uur een melding bij de hulpdiensten binnen dat zich mogelijk een lichaam in het water zou bevinden.

Vogelspotter

De melder, een vogelspotter, had die vrijdagmiddag iets in het water zien liggen. Hij twijfelde over wat het was en later die avond heeft hij toch melding bij de politie gedaan. Toen de politie ter plaatse ging kijken bleek het inderdaad om een stoffelijk overschot van een man te gaan.

Onderzoek

De politie heeft een onderzoek opgestart om de identiteit van de man te achterhalen. Ook wordt onderzocht wat de mogelijke doodsoorzaak is. Op dit moment worden alle scenario’s nog open gehouden. Het lichaam had al langere tijd in het water gelegen.

Mensen die in hun omgeving iemand missen of andere informatie hebben die met deze zaak verband kan houden, worden gevraagd zich bij de politie te melden.