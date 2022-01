Hoofdverdachte dodelijk geweld Mallorca blijft langer vastzitten

'Sterke aanwijzingen'

De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er nog altijd sterke aanwijzingen zijn dat hij betrokken is bij het overlijden van Carlo. De voorlopige hechtenis van de twee andere verdachten, M. T. (18) en H. B. (18), is geschorst, zij mogen het proces onder strenge voorwaarden in vrijheid afwachten.

Onderzoekswensen

Vandaag vond in Lelystad de tweede voorbereidende zitting plaats in het onderzoek naar het (dodelijk) geweld in Mallorca. Het ging om een zogenoemde regiezitting, waarbij alle 9 verdachten voor de rechtbank stonden. Tijdens de zitting konden de advocaten van de verdachten onderzoekswensen indienen. Ook is de voorlopige hechtenis van de drie mannen die nog vastzaten besproken. Wanneer iemand in voorlopige hechtenis zit moet om de drie maanden door de rechtbank getoetst worden of deze voorlopige hechtenis nog gerechtvaardigd is. Zij worden niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo, ook van in elk geval één poging doodslag en het plegen van openlijk geweld op het Spaanse eiland.

Ernstige bezwaren en gronden

In het geval van de verdachte S. B. (19) vindt de rechtbank dat er nog steeds voldoende ernstige bezwaren aanwezig zijn voor betrokkenheid bij de dood van Carlo. Zo is op zijn schoen een DNA spoor van Carlo gevonden dat nog nader onderzocht moet worden. Ook zijn er nog voldoende redenen die voorlopige hechtenis rechtvaardigen, zoals de 12-jaarsgrond. Hij wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor een gevangenisstraf van 12 jaar of meer op staat en waardoor de rechtsorde is geschokt.

Schorsing voorlopige hechtenis voor H. B. en M. T.

De rechtbank vindt dat er in de zaak van H. B. ook nog voldoende ernstige bezwaren zijn voor de doodslag op Carlo, maar in mindere mate dan in de zaak van S.B.. Daarom staat dit een schorsing nu niet meer in de weg. Hij is nog wel verdachte. In het geval van M. T. vindt de rechtbank dat de verdenking dat hij betrokken is bij de dood van Carlo niet meer zo sterk is dat dit voorlopige hechtenis rechtvaardigt.

Onderzoek nog niet afgerond

De volgende zitting is wederom een voorbereidende zitting. Het Openbaar Ministerie heeft op de zitting van vandaag aangegeven dat er nog steeds onderzoek plaatsvindt. Ook moeten nog diverse getuigen worden gehoord. Tijdens de volgende zitting op 13 april zal in elk geval de voorlopige hechtenis van S. B. aan de orde komen.