FD Gazellen 2021 in de pocket voor HV Media

Als ondernemer doe je natuurlijk je uiterste best om je eigen bedrijf op de kaart te zetten. Daarbij is het dan natuurlijk mooi als jouw bedrijf door gerenommeerde partijen in het vakgebied wordt gezien als een van de snelst groeiende bedrijven en daarvoor ook wordt beloond met een prijs.

FD Gazellen Awards

Ieder jaar organiseert het Financieele Dagblad hun eigen awards genaamd de FD Gazellen Awards. Door de jaren heen is dit een van de meest belangrijke prijzen geworden die een ondernemer of een bedrijf in Nederland kan winnen. 2021 was net als het voorgaande jaar door het coronavirus een vreemd jaar. Toch weerhield dat een aantal ondernemers er niet van om ervandoor te gaan met een FD Gazellen Award. Marketing bureau HV Media is er daar één van en viert dit jaar dubbel feest. Het bedrijf bestaat namelijk ook tien jaar.

Prestigieuze prijs voor snel groeiende bedrijven

Bij de FD Gazellen Awards draait het al achttien jaar om bedrijven die binnen een bepaalde tijd een snelle groei hebben doorgemaakt. Het online marketing bureau HV Media uit Veen mag zich absoluut rekenen tot zo’n bedrijf. Deze kleinschalige onderneming heeft met slechts een paar medewerkers bewezen dat SEO en marketing vandaag de dag onmisbaar zijn in een goedlopende onderneming. Zij werken al jaren samen met bedrijven die hun positie in Google willen zien groeien. Met behulp van SEO, SEA en andere tips en tricks op het gebied van marketing weten zij iedere keer weer met succes hierin te slagen.

Het is niet zo vreemd dus dat HV Media tot een van de gelukkige prijswinnaars van de FD Gazellen Awards 2021 hoort. Andere winnaars van deze awards zijn onder andere het ARBO Centrum, Zonnepanelen op het dak b.v. en Van Kralingen Exclusive. De feestelijke uitreiking zou eigenlijk afgelopen november plaatsvinden. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten, waardoor de awards voor nu verplaatst zijn naar 24 maart 2022. Een welverdiend feestje staat dus nog op de planning; voor de winnaars zou het des te leuker zijn als de uitreiking in maart dit jaar wel door zou kunnen gaan.

Wanneer kom je in aanmerking voor FD Gazellen Awards?

2021 was het jaar waarin de achttiende editie van de FD Gazellen Awards werd georganiseerd. Omdat er wordt gekeken naar de snelst groeiende bedrijven van Nederland is de wedstrijd allesbehalve commercieel te noemen. Een bedrijf betaalt bijvoorbeeld niet om mee te mogen doen, maar wordt puur en alleen uitgekozen op basis van winstgevendheid, hoe snel het aantal ondernemers groeit en op basis van de omzetgroei. De omzetgroei moet minstens 50% zijn en de groei van het aantal werknemers en de winstgevendheid moet ten minste 25% zijn. Dat is wel even anders dan andere awards en daarom des te belangrijker voor ondernemers.

Alle FD Gazellen in 2021 zijn diverse Nederlandse bedrijven die tussen 2018 en 2020 met minstens 20% in omzet zijn gegroeid. Ook hebben zij dat laatste jaar afgesloten met winst. Er zijn twaalf categorieën met vier regio’s (noord, oost, zuid, west) en drie omzetgroottes (klein, middelgroot en groot) waarin de deelnemers worden verdeeld. Dat betekent dat de deelnemers heel divers kunnen zijn: van start-ups tot bedrijven die al lange tijd bestaan. In iedere categorie zijn drie prijzen te winnen voor de top drie: de bronzen, zilveren en gouden FD Gazellen Award.

Extra reden voor een feestje voor online marketing bureau

Voor HV Media is het winnen van een FD Gazellen Award een absolute kers op de taart na jaren van hard werken. Het leuke is dat dit online marketing bureau in 2021 ook nog wat anders te vieren had: het bedrijf bestond maar liefst tien jaar. Zo’n belangrijke award is een goede motivatie om de komende jaren weer verder te gaan knallen en er minstens tien jaar bij aan te plakken. Hoewel de ondernemers van HV Media niet in de toekomst kunnen kijken, is het feit wel dat steeds meer bedrijven de hulp inschakelen van een online marketing bureau zoals HV Media.

Wanneer je vandaag de dag als ondernemer of bedrijf op wilt vallen, dan móet dat ook wel. Een online marketing bureau helpt je namelijk met je online zichtbaarheid in Google. Natuurlijk kun je zelf aan de slag gaan met online marketing en SEO, maar de kans is groot dat dit veel te veel tijd en geld kost. Laat dat liever over aan professionals, zoals de winnaar van een FD Gazellen Award. Deze award is hét bewijs dat zo’n bedrijf waarmaakt wat er beloofd wordt. De groei van de omzet, winst en het aantal werknemers is er immers niet voor niets. Schakel dus een online marketing bureau zoals HV Media in wanneer je ook meer klanten wilt scoren voor jouw producten of diensten.