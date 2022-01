Brandweer verricht metingen na waarnemen vreemde lucht

Maandagavond werd rond 19.05 uur de brandweer gebeld i.v.m. een vreemde lucht in een woning aan de Rechterstraat in het centrum van Boxtel. Gezien de vreemde lucht niet zomaar verdween is de brandweer rond 21.10 uur ter plaatse gegaan om enkele metingen te verrichten.