Auto uitgebrand in Hoogeveen

Op een carpoolplaats aan de Weg om de Oost in Hoogeveen is dinsdagmorgen een auto uitgebrand.

Omstreeks middernacht zag een voorbijganger een auto in brand staan en waarschuwde de brandweer. Deze kon niet voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging. De toedracht is niet bekend.