OnlineCasinoGround en Mindway lanceren gokgedrag-analyse

Als eerste Nederlandse affiliate website heeft onlinecasinoground.nl een tool gelanceerd die wat zegt over wat voor gokker je bent, een persoonlijke risicotest. Deze test is binnen drie minuten gedaan en geeft door het spelen van een kaartspel inzicht in jouw gokgedrag. De naam van de risicotest is: Gamalyze en de maker van de game is het Deense bedrijf Mindway.

De tool geeft aan de hand van een simpel kaartspel inzicht in wat voor een gokker je bent. Neem je veel risico na een groot verlies of ga je dan meer op safe spelen? Het doel van de game is verantwoord gokken, spelers meer zelfbewustzijn te laten worden. Als je het spel speelt draait op de achtergrond een speciale software die analyseert iedere beslissing die je neemt tijdens het spelen. Uiteindelijk komt er na het spelen van de game een rapport met daarin een analyse met daarin het risico wat je hebt genomen.

Een spel en geen vragenlijst

Wat deze game uniek maakt is dat het net lijkt op een online casino spel, het is een kaartspel met winst en verlies. Een test bestaand normaal uit vragenlijsten met daarin vragen als zet je veel in? Wat doe je na een groot verlies? Heb je controle over jezelf? De valkuil van deze vragenlijst is dat er sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden, dat is bij Gamalyze onmogelijk. Het is een leuk spel wat aansluit bij een echte casino-ervaring met winnen en verliezen. Hierdoor zal de speler er een gevoel bij krijgen of hij echt een casino game aan het spelen is.

‘’We dragen met de tool Gamalyze graag een steentje bij aan het onderwerp verantwoord gokken. Sinds oktober zijn er in Nederland licenties vergeven voor het spelen in een online casino. We willen de spelers bewust maken dat er ook gevaren zitten aan online gokken, deze tool geeft spelers vooraf bruikbare informatie daarover’’, zegt Ronald Voorbergen, Head of SEO bij OnlineCasinoGround.

Makkelijk te spelen

De tool Gamalyze is makkelijk te spelen. Er zijn vier stapels met kaarten, in totaal moet je 80 kaarten omdraaien, met als doel zoveel mogelijk winst te behalen. Je fictieve inleg bij het spel is een bedrag van € 2000,-. De software analyseert jouw gokgedrag, identificeert op die manier jouw strategie en kijkt hoe je reactie is op een grote winst of een hoog bedrage wat je verloren hebt na het omdraaien van een kaart.

Inzicht in de uitslag

Direct als je klaar bent met de 80 kaarten omdraaien krijg je de vraag om een inschatting te maken hoe risicovol je hebt gespeeld. Daarna krijg je een analyse die feedback geeft over jouw gekozen strategie. Ook zegt het wat over hoe gevoelig je ben voor het verliezen of winnen van een groot/klein bedrag. Als laatst geeft het spel je bruikbare tips om eventueel dwangmatig gedrag te verminderen.

Benieuwd naar jouw gokgedrag

Omdat OnlineCasinoGround verantwoord gokken erg belangrijk vindt hebben zij het mogelijk gemaakt Gamalyze gratis te spelen. Ben jij ook benieuwd? Zo ontdek jij binnen drie minuten wat voor type gokker jij bent.