Overleden man aangetroffen in woning aan VOC-kade

In een woning aan de VOC-kade in Amsterdam is gisterenavond door de politie een overleden man is aangetroffen.

Die avond krijgt de politie even voor 18.30 uur een melding dat het niet lukt om in contact te komen met de bewoner van een woning aan de VOC-kade. In de woning wordt het levenloze lichaam aangetroffen van een man, vermoedelijk de 42-jarige bewoner. Direct wordt een uitgebreid onderzoek opgestart om te achterhalen hoe de man is komen te overlijden. Over de omstandigheden waaronder de man is gevonden wil het onderzoeksteam op dit moment nog geen informatie kwijt. De recherche gaat uit van een misdrijf.