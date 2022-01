Vliegveld Twenthe is startlocatie van de Roparun

Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe is de nieuwe startlocatie voor de Roparun 2022. Dat heeft de organisatie zaterdagochtend bekend gemaakt aan de deelnemers en vrijwilligers. Dit jaar keert de Roparun weer traditiegetrouw terug in het pinksterweekend. Deze keer maken circa 230 teams zich op voor een editie door Nederland. Op zaterdag 4 juni vertrekken de deelnemende teams vanuit Twente om, in estafettevorm, ruim vijfhonderd kilometer af te leggen en op maandag 6 juni te finishen op de Coolsingel in Rotterdam. Daarmee halen de teams geld op dat via Stichting Roparun wordt ingezet voor de ondersteunende zorg voor mensen met kanker.

Een nieuwe startlocatie

Onder normale omstandigheden kent de Roparun startplaatsen in Frankrijk en Duitsland. Door de huidige situatie rondom de coronapandemie besloot Roparun eerder om de komende editie binnen de eigen landsgrenzen te organiseren. Hierdoor moest de organisatie op zoek naar een nieuwe startlocatie, die inmiddels gevonden is in Twente. Roparun-directeur Gerard Bakx is erg blij met de nieuwe startlocatie: “Uiteraard zijn we enorm blij dat we in evenementenlocatie Vliegveld Twenthe een startlocatie hebben gevonden voor de editie van 2022. Met deze startlocatie kunnen we een Roparun organiseren die bestaat uit drie dagen en twee nachten en een route van zo’n 550 kilometer die finisht op de Coolsingel. Vanuit Twente zullen we twee routes uitzetten, een noordelijke en zuidelijke route, waarmee we door veel van onze bestaande doorkomsten als Almelo, Ede en Zutphen, Ossendrecht, Oud-Beijerland en Barendrecht kunnen. Met de circa 230 deelnemende teams, onze vrijwilligers en de doorkomsten gaan we er alles aan doen om er een mooie editie van te maken.”

Goed doel

De Roparun is een evenement waarbij teams geld ophalen voor projecten die het leven van mensen met kanker dragelijker maken. In 2021 werd er een aangepaste editie georganiseerd. Desondanks bracht de estafetteloop een bedrag van 2.030.030,- euro op.

De teams zette zich, met de acties die ze organiseren, het gehele jaar in voor het goede doel. De acties variëren van het collecteren, tot het wassen van auto’s en van het verkopen van een zelfbedachte Roparunpuzzel tot het rondbrengen van kerstkaarten. Al het geld wat deze teams ophalen komt te goede van de ondersteunende zorg voor mensen met kanker.