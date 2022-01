Dode door ongeval in Dalerpeel is 22-jarige vrouw

In het Drentse Dalerpeel is maandagochtend een persoon om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval. Dit maakte de politie bekend.

Het slachtoffer reed over de Berkmeerweg en kwam rond kwart voor acht door nog onbekende oorzaak in een sloot naast de weg tot stilstand. Hierna vloog het voertuig direct in brand. Hulp mocht niet meer baten. De bestuurder overleed op de plaats van het ongeval.

De politie stel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.

Update 13.30 uur

De persoon die maandagochtend overleed bij een ongeval op de Berkmeerweg in Dalerpeel is een 22-jarige vrouw uit Coevorden.