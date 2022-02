Vondst vuurwapens bij verkeerscontrole in Amstelveen

De politie stuitte dinsdag 1 februari 2022 tijdens een verkeerscontrole op een vuurwapen bij een inzittende van een voertuig. In de betreffende auto zaten drie mannen. Twee van hen zijn in de omgeving aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De derde verdachte heeft zich twee dagen later bij de politie gemeld. Er zijn meerdere vuurwapens in beslag genomen. De recherche doet onderzoek.

Agenten controleerden rond 23.50 uur een voertuig op . De bestuurder onttrok zich aan de staandehouding en ging er met het voertuig vandoor. Een inzittende rende weg. Korte tijd later troffen agenten het voertuig op de Bosbaan in Amstelveen aan. De 19-jarige Amsterdamse bestuurder werd direct aangehouden. Een tweede verdachte, een 23-jarige Amsterdammer, werd in de omgeving aangetroffen en aangehouden. In zijn nabijheid lag een tas met daarin een vuurwapen en munitie. De zoektocht is op woensdag 2 februari voortgezet in de omgeving van de Bosbaanweg. Agenten vinden uiteindelijk nog meer vuurwapens.

De derde verdachte, een 18-jarige Amsterdammer, heeft zich op donderdagochtend 3 februari gemeld in een politiebureau in Amsterdam-Zuidoost.

Alledrie de verdachten worden vrijdag 4 februari voorgeleid aan de rechter-commissaris.