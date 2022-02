Jonge studenten blokkeren DUO in Amsterdam vanwege 'compensatie' 1000,- euro

Tien Jonge Socialisten hebben vrijdagmiddag het Amsterdamse kantoor van DUO geblokkeerd met dozen vol gebakken lucht. De actie is in aanloop naar het grote compensatieprotest van aankomende zaterdag op het Museumplein, om aandacht te vragen voor het gebrek aan echte compensatie voor de grote studieschulden van huidige studenten.

Lege kartonnen dozen

De jongeren kwamen met auto’s aan die gevuld waren met lege kartonnen dozen om vervolgens de hoofdingang van het kantoor te blokkeren. 'Het staat symbool voor alles wat huidige studenten krijgen van dit kabinet: gebakken lucht', stelt Talitha Laane (23) en kandidaat-raadslid voor de bestuurscommissie Weesp. 'Jarenlang hebben studenten geleden onder een experiment dat is mislukt, nu worden die studenten ‘gecompenseerd’ met ongeveer 1000 euro voor vaak een studieschuld van tienduizenden euro’s. Als het 1-april was, dacht je het een goede grap te vinden, maar dat is het niet. De realiteit is dat het nieuwe kabinet een dramatisch zwakke compensatie verpakt in een mooi jasje.'

Studiegeneratie slachtoffer van experiment

Anne Ancuta, student scheikunde en kandidaat voor de stadsdeelverkiezingen in Amsterdam West: 'De gevolgen van die schuld zijn niet gering. Alles wordt moeilijker, het kopen van een huis, sparen, een buffer opbouwen voor later. Een studie generatie is slachtoffer van dit experiment en dat werkt ongelijkheid in de hand. Studeren gaat over iets leren en over je toekomst, niet over je schulden stress die je hebt omdat je toevallig slachtoffer bent van de tijd. Daarom voelt de schrale compensatie als een hele cynische grap van dit kabinet'.

Aantal jongeren met studieschuld verdubbeld

Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat het aantal jongeren met een studieschuld is verdubbeld. En ook de totale studieschuld ook is verdubbeld. Uit doorrekening van het CPB blijkt dat de ‘compensatie’ zoals die in het regeerakkoord op is geschreven niet opweegt. Na aanleiding van deze compensatie wordt het compensatie protest van 5 februari georganiseerd door FNV young & united en de Landelijke studentenvakbond. Ook de Jonge Socialisten zullen hierbij aanwezig zijn om op te roepen voor een eerlijke compensatie en een eerlijke basisbeurs.