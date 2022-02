Auto aan de Ruyterstraat in Hoogeveen uitgebrand

Zaterdagochtend brandde door nog onbekende oorzaak aan de Ruyterstraat in Hoogeveen een personenwagen helemaal uit.

'Geen redden aan'

De auto stond al compleet in brand toen de brandweer arriveerde . Er was dank ook voor de e brandweer geen redden aan en de wagen is rijp voor de sloop. De brandweer heeft de brand geblust. Naar de precieze oorzaak van de brand wordt een onderzoek ingesteld.