Autodief hangt hond aan deur politiebureau

Even daarvoor had een autodief een auto gestolen in Brunssum. Maar wat de autodief niet wist, is dat er nog een hond in de auto aanwezig was. De autodief heeft de hond naar een politiebureau in Kerkrade gebracht en daar in een tas aan de voordeur gehangen. De vierjarige Chihuahua Spoekie werd door de agenten aangetroffen en opgevangen. De eigenaar heeft de hond opgehaald. Het dier maakt het goed. De politie zal vast de camerabeelden van bij het bureau bekijken of ze de autodief alsnog kunnen pakken.