KHN roept kabinet op: Laat restricties volledig los en schaf CTB af

De horeca wil snel terug naar de oude normaal

Eindelijk klinkt het geluid van gastvrijheid weer door de straten van Nederland. Op korte termijn komen er nieuwe versoepelingen, ook voor de horeca. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt het positief dat het kabinet inziet dat er verder versoepeld kan worden. Maar waarom krampachtig vasthouden aan het CTB als deze eigenlijk geen toegevoegde waarde meer heeft? En waarom wachten met het volledig loslaten van alle coronamaatregelen, terwijl de cijfers laten zien dat versoepelen kan?

CTB en 1G

KHN is blij dat het nieuwe kabinet doorgaat met versoepelen. Vanaf volgende week wordt de sluitingstijd waarschijnlijk verruimd en vanaf 25 februari wil het kabinet het overgrote deel van de maatregelen loslaten. Hiermee gaan we weer richting de oude normaal en dat is op zich goed nieuws voor zowel ondernemers als consumenten. Wat voorlopig overblijft in de plannen van het kabinet is het CTB en het idee om 1G in te voeren voor het samen laten komen van grotere, ongeplaceerde groepen. Het kabinet heeft het OMT daarover om advies gevraagd. Volgens KHN is het kabinet daarmee te voorzichtig. Leren leven met het virus betekent ook disproportionele maatregelen durven loslaten.

Schaf het coronatoegangsbewijs af

Nu de cijfers laten zien dat het verder versoepelen veilig kan, zonder dat de druk op de zorg toeneemt, roept KHN het kabinet op stap 4 van de KHN routekaart eerder in te laten gaan. Dit betekent dat alle restricties zo snel mogelijk moeten worden losgelaten en daar hoort het afschaffen van het CTB bij. Het heeft op dit moment heel weinig toegevoegde waarde, terwijl het de economie belemmert.

Volledige heropening nachtleven: 1G gaat niet werken.

Voor Clubs & Nightlife bedrijven is het niet rendabel om open te gaan met restricties als ‘placeren’ of een vervroegde sluitingstijd. KHN ziet dan ook graag dat Clubs & Nightlife bedrijven weer volledig de deuren mogen openen. Zij vervullen een zeer belangrijke rol voor de doelgroep - jeugd tussen de 18 en 30 jaar - en dragen bij in de behoefte aan sociale contacten, vriendschap, liefde en een gevoel van verbondenheid.