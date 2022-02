Omscholen naar de financiële wereld? Zo pak je het aan!

BBV

Een voorbeeld van een omscholingsmethode is bijvoorbeeld het volgen van een BBV opleiding. BBV staat voor Besluit Begroting en Verantwoording. Een BBV opleiding is voor professionals met een achtergrond in financiën die werkzaam zijn bij een provincie, gemeente of een gemeenschappelijke regeling. Als je deel wilt nemen aan een BBV opleiding moet je minimaal beschikken over financiële voorkennis.

Wat is omscholen?

Eerst is het goed om te weten wat omscholen inhoudt. Met omscholen bedoelen we het scholen voor een ander beroep dan waarvoor diegene in eerste instantie is opgeleid. Dit kan in de vorm van trainingen, cursussen, gehele opleidingen en andere activiteiten. Een veel voorkomende reden van omscholing komt tot stand uit een verkeerde studiekeuze die in het verleden is gemaakt. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het kan ook zijn dat je voor een lange tijd met veel plezier een beroep uitgeoefend hebt, maar dat je graag wat nieuws wil leren. In dat geval zijn er ook veel mogelijkheden om omgeschoold te worden of extra trainingen te volgen, waardoor je jezelf specialiseert.

Omscholen naar de financiële wereld

Als je jezelf graag wil omscholen naar de financiële wereld, is het volgen van een traineeship waarschijnlijk het beste advies wat er gegeven kan worden. Traineeships hebben een combinatie van leren en werken. Bedrijven bieden hiermee een opleiding aan waarbij je tegelijkertijd een inkomen genereert. Er zijn veel traineeships op het gebied van financiën op de arbeidsmarkt. Voorbeelden van financiële traineeships zijn: financiële dienstverlening, financieel adviseur, CFO van de toekomst en bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie wordt in het Engels ook wel Finance & Control genoemd.

Opleiding Finance & Control

Naast een traineeship Finance & Control, kun je ook een opleiding Finance & Control volgen. De opleiding Finance & Control geeft inzicht in het optimaliseren van de bedrijfsvoering op financieel gebied en het versterken van organisaties. Bij deze opleiding leer je om prestaties op zakelijk gebied inzichtelijk te maken voor organisaties en hun management. De opleiding kun je op HBO-niveau volgen, maar ook op WO-niveau. Er zijn verschillende specialisaties binnen de opleiding en na de opleiding kun je voor grote multinationals komen te werken. Voorbeelden van mogelijke banen die je na deze opleiding kunt vervullen, zijn: controller, financieel consultant, business analist, risk auditor, vermogensbeheerder, consultant, compliance officer en junior accountmanager bij een bank.