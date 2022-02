'Storm Dudley' richt eerste schade aan op Drentse Mondenweg bij Gasselternijveen

Officieel is Storm Dudley nog onderweg naar Nederland maar het waait op dit moment in het hele land wel al fors en dat zorgt dan ook voor de eerste overlast en schade.

'Voorloper van 'Storm Dudley'

Zo sloeg de voorloper van 'Storm Dudley' woensdag aan het begin van de middag al toe op de N379, beter bekend als de Drentse Mondenweg, bij Gasselternijveen.

Boom in stukken gezaagd

Hier waaide een boom om en deze kwam daardoor half over de weg te liggen. Het verkeer werd tijdelijk over één rijstrook geleid. De brandweer van Gasselternijveen die naar de opgegeven locatie kwam wist met de kettingzaag korte metten te maken met de boom. Na de opruimwerkzaamheden kon de N379 weer volledig vrijgegeven worden voor het verkeer.

Storm Dudley vanavond in Nederland

Volgens de weersverwachtingen van het KNMI raast storm Dudley vanaf woensdagavond zo rond 21.00 uur over Nederland. Vanwege de harde windstoten die met deze storm gepaard gaan heeft het KNMI Code Geel afgegeven.

Code Geel

'Vanaf de komende avond zijn er in het gehele land zware windstoten mogelijk van 75-90 km/uur, bij buien rond 100 km/uur. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden. De wind komt eerst uit een zuidwestelijke richting, later uit een westelijke richting. In de loop van donderdag rond 15.00 uur neemt de wind van het zuidwesten uit geleidelijk af', aldus het KNMI.