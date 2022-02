Brandweer rukt uit voor lekkende brandstoftank vrachtwagen bij Esso Liempde

De brandweer werd woensdagmiddag omstreeks 13:55 uur gealarmeerd voor een incident bij het tankstation van de Esso in Liempde. Ter plaatse bleek een vrachtwagen een lekkende brandstoftank te hebben.

Houten 'prop' in gat brandstoftank geslagen

Vanaf het tankstation tot aan de parkeerplaats is een brandstof spoor zichtbaar. Brandweerlieden hebben het gat zo ver als mogelijk dicht gemaakt met behulp van een houten kegel. Omdat het gat hiermee niet volledig gedicht was heeft men onder de brandstoftank een opvang zak geplaatst.

Rijkswaterstaat

Het is ons niet bekend hoe vol de brandstoftank zit. Op dit moment wordt bekeken hoe nu verder. Een deel van de parkeerplaats is afgesloten. Naast de brandweer is ook Rijkswaterstaat en de politie ter plaatse.