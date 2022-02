Amsterdammer (22) gewond geraakt bij schietincident Amsterdam

In de nacht van woensdag op donderdag is in Amsterdam een 22-jarige Amsterdammer gewond geraakt toen hij werd beschoten op het Opheusdenhof. Dit meldt de politie donderdag.

Meerdere schotwonden

Rond 00.45 uur alarmeerde ziekenhuispersoneel de politie dat er een jongeman met mogelijk meerdere schotwonden binnen was gebracht. Onderzoek leidde de politie naar het Opheusdenhof, vlak tegenover het AMC ziekenhuis in Amsterdam-Zuidoost, waar ter hoogte van het speeltuintje meerdere hulzen werden aangetroffen.

Kogelinslag in auto

Ook werd een kogelinslag in een auto gevonden. De auto werd in beslag genomen voor nader onderzoek. In de omgeving werd door de politie nog een zoekslag naar verdachte(n) gemaakt, maar kon niemand worden aangehouden.

Onderzoek gestart, getuigen en beelden gezocht

Wat zich precies heeft afgespeeld op het Opheusdenhof, is nog onduidelijk. De recherche heeft het schietincident in onderzoek en komt daarom graag in contact met getuigen.