Vrachtwagen vast in zachte berm om omgewaaide boom te ontwijken

Boom verspert rijbaan

Een beste boom was omgewaaid die even daarvoor nog stond in de berm van de Gieterveldweg. De omgevallen boom versperde de N34 tussen Gieten en Gasselte. Het verkeer bestaande uit personenauto`s kon de boom via de berm nog passeren maar een vrachtwagen die dat wilde proberen lukte dat niet.

Vast in de berm

Hij bleef steken in de natte berm..Ook de inschakeling van het differentieelslot bracht geen uitkomst, omdat hij te licht beladen was. Berger Hamstra heeft de auto weer vlot getrokken. Brandweer Gieten heeft de boom in mootjes gezaagd en na goed drie kwartier was de weg weer vrij voor het verkeer.