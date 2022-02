Stormschade Heerenveen vooral veel bomen in Oranjewoud omgewaaid

De storm Eunice zorgde vrijdag en zaterdag voor de nodige schade aan vooral bomen en daken. Ook in Heerenveen werd de 'nodige' schade aangericht.

Landgoed Oranjewoud

Aan onder andere de Fok en de Schans waren dakpannen van de huizen gewaaid. In Oranjewoud aan de Lindelaan en op het landgoed Oranjewoud gingen bomen tegen de vlakte door de storm.

Fietspad 'tusken de Fjilden'

Langs het fietspad 'tusken de Fjilden' langs de sportvelden van VV Heerenveen is ook enige schade ontstaan aan de bomen en struiken. Ook elders in Heerenveen is enige schade ontstaan door de storm.