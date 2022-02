Verdachte met vuurwapen aangehouden na achtervolging

Zondagnacht 20 februari 2022 is een man bekeurd voor rijden zonder rijbewijs. Hij is later weer gaan rijden en na een korte achtervolging aangehouden. Hij bleek ook een vuurwapengelijkend voorwerp bij zich te hebben.

Rond 04.30 uur is de 18-jarige man bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs. Hij bleek later al meerdere keren te zijn bekeurd en dus mocht zijn auto in beslag genomen worden. De agent gaat terug naar de Sint Hubertusstraat, maar de verdachte is dan al weggereden. Een paar straten verderop treft hij het voertuig weer en geeft de bestuurder een stopteken. De verdachte voldoet hier niet aan en er ontstaat een korte achtervolging. De auto komt op de Beneluxlaan tot stilstand. Als de verdachte buiten de auto is wil hij niet meewerken aan de aanhouding en verzet zich. Een tweede agent komt erbij en de verdachte wordt geboeid.

Onder het voertuig van de verdachte blijkt later nog een vuurwapengelijkend voorwerp te liggen. Uit onderzoek is gebleken dat het om een echt vuurwapen ging. Dit wapen is in beslag genomen.