Flatbewoners Den Helder vannacht opgeschrikt door explosie

In de nacht van maandag op dinsdag vond er in Den Helder rond 04:25 uur een explosie plaats bij een woning in een flatgebouw aan de Cornelis Jacobsz Mooijstraat. 'Hierdoor raakte het raam van de woning beschadigd. Niemand raakte bij het incident gewond', zo meldt de politie die een onderzoek heeft ingesteld en op zoek is naar getuigen dinsdagmiddag.