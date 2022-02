Fietser zwaargewond door aanrijding; automobilist rijdt door

Het slachtoffer is nabij het Hoofdstation aangereden door een auto en raakte hierbij zwaargewond. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zoekt de bestuurder van de betrokken auto. Mogelijk betreft het een wat ouder model donkere BMW 1-serie. Het is goed mogelijk dat de auto aan de voorzijde beschadigd is. De automobilist is na de aanrijding doorgereden in de richting van het Emmaviaduct/de Emmabrug. Mogelijk is de auto daar afgeslagen richting het centrum van de stad (Emmaplein) of rechtdoor richting de Eeldersingel.