Kleine brand zorgt voor rookontwikkeling in kapel

De brandweer werd zondagmiddag gealarmeerd voor een brand in de kapel van Zusters voor Liefde aan de Pastoor van Erpstraat in Schijndel. Gezien de aard van het complex werd uit voorzorg opgeschaald maar middelbrand, ter plaatse bleek een klein brandje te worden in een afvalbak.