Bankbiljetten vliegen door de lucht op A16 bij Prinsenbeek

Op een gegeven moment verloren de agenten het zicht op het voertuig en was op de vluchtstrook wel een grote stofwolk en opspattend grind te zien. Daarnaast dwarrelde een groot aantal bankbiljetten over de snelweg. De agenten hebben deze biljetten bij elkaar geraapt.

In de omgeving van Zevenbergschen Hoek troffen de agenten het voertuig met daarin twee personen. Zij zijn als verdachten aangehouden. Even later vonden de agenten nog een pakket met 24.000 euro.