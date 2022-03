Mogelijke ontvoering in Almere van vrouw

In Almere is mogelijk een vrouw ontvoert. De politie vraagt burgers om hulp. Zaterdagavond rond 20:00 uur is een vrouw mogelijk ontvoerd. De vrouw werd in een zwarte Renault Clio geduwd, deze reed met hoge snelheid weg.

Rond 20:00 uur kreeg de politie een melding dat er aan auto met hoge snelheid over de Valkenswaardstraat reed richting het Spanningsveld. Daar aangekomen wordt een vrouw uit de auto getrokken. Bij aankomst van een getuige wordt de vrouw weer in de auto geduwd. Hierna rijdt de auto met hoge snelheid de busbaan op in de richting van ‘t Oor. Het is nog niet duidelijk wat er zaterdagavond precies is gebeurd. Ook is niet duidelijk wie de vrouw is en waar zij zich op dit moment bevindt.

Daarom zoekt de politie getuigen die meer weten over wat er zich die bewuste avond heeft afgespeeld op de Valkenswaardstraat en bij het Spanningsveld. Ben of ken jij deze vrouw, ook dan verzoekt de politie je te melden.