Politie onderzoekt explosie bij Amsterdamse flitsbezorger

Vorige week woensdag 2 maart 2022 is een explosief geplaatst en afgegaan bij een flitsbezorgservice aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam. 'De recherche van de politie Amsterdam-Amstelland onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen', zo meldt de politie dinsdag.

Explosie

Even na 18.00 uur die woensdagavond laat een man iets achter bij de ingang van het pand van de bezorgdienst en rent daarna weg. Even later volgt een explosie. 'Met het plaatsen van het explosief neemt de verdachte een aanzienlijk risico, want op het moment van de explosie zijn er meerdere mensen in de buurt van de plaats van de ontploffing. Gelukkig raakt er niemand gewond', aldus de politie. Team Explosieven Verkenning deed onderzoek naar het explosief, vermoedelijk gaat het om een molotovcocktail.

Getuigenoproep

De recherche onderzoekt de explosie en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Ook is de politie op zoek naar een specifieke getuige, namelijk degene die het neerleggen van het explosief en de ontploffing gefilmd heeft. De politie komt graag in contact met de maker van deze beelden en roept deze op om zich te melden.