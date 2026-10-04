Meer ruimte voor bedrijven op bestaande bedrijventerreinen

De Herstructureringsmaatschappij Drenthe-Groningen (HMDG) is vrijdag 2 oktober gemarkeerd tijdens een kick-off op Groningen Airport Eelde officieel van start gegaan.

De nieuwe organisatie is opgericht door de provincies Groningen en Drenthe en gaat bedrijven, gemeenten en vastgoedeigenaren helpen om bestaande bedrijventerreinen in Drenthe en Groningen beter te benutten.

Met kennis, advies en financiering wil HMDG kansrijke plannen en investeringen van de grond krijgen en zo ruimte creëren voor groei, verduurzaming en economische ontwikkeling.

Waarom HMDG?



Drenthe en Groningen tellen samen ruim 300 bedrijventerreinen. Deze werklocaties zijn belangrijk voor de regionale economie, maar ruimte voor nieuwe bedrijvigheid is schaars. Tegelijkertijd liggen op bestaande terreinen nog volop mogelijkheden. Denk aan verouderde of onderbenutte locaties, groeiende bedrijven en plekken waar slimmer ruimtegebruik nieuwe ontwikkelkansen mogelijk maakt.

Van kans naar haalbaar plan



HMDG brengt bedrijven, gemeenten, vastgoedeigenaren en andere betrokken partijen bij elkaar en kan kennis, advies en financiering inzetten om plannen verder te brengen. Daarbij kijkt HMDG zowel naar de maatschappelijke meerwaarde als naar de zakelijke haalbaarheid. Het uitgangspunt is dat ook bedrijven en andere marktpartijen bereid zijn te investeren.

HMDG neemt ontwikkelingen niet over, maar helpt om kansen concreet en aantrekkelijk voor investeringen te maken. Dat kan gaan om één bedrijfslocatie, maar ook om een groter bedrijventerrein waar herontwikkeling, uitbreiding, verduurzaming of slimmer ruimtegebruik mogelijk is.