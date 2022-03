OM eist 3 jaar celstraf voor lekken door politieagent

'In ruil voor drugs'

De verdachte zou dit hebben gedaan in ruil voor drugs. 'Ik begrijp niet hoe de verdachte dit zijn eigen collega’s kan aandoen. Overdag met collega’s arrestanten vervoeren, surveilleren op straat, maar buiten diensttijd collega’s dwarsbomen in hun werk om er zelf drugs voor te krijgen', zei de officier van justitie in haar requisitoir.

Onderschepte berichten via chatdienst Encrochat

De zaak kwam aan het rollen in augustus 2020. Uit onderzoek naar onderschepte berichten via de (versleutelde) chatdienst Encrochat bleek dat politie-informatie was doorgegeven aan 'onbevoegden'.

Loggegevens

Na het opvragen van loggegevens werd duidelijk dat de verdachte degene was die onrechtmatig informatie had opgezocht in het politiesysteem. Hij had gezocht naar mensen uit zijn omgeving, zoals partners en ex-partners, en naar derden. Gegevens van derden zou hij hebben verstrekt aan criminelen.