Jongens (13 en 14) overvallen tankstation in Leiden

Omstreeks 06.25 uur kwam de melding binnen dat er een overval gaande was in het tankstation. De twee overvallers bedreigden hierbij een medewerker met een vuurwapen en een mes. De medewerker raakte hierbij niet gewond. De twee vluchtten vervolgens zonder buit het tankstation uit in de richting van het Betaplein. Na een korte zoekactie werden de twee verdachten in de omgeving van Polderpark Cronesteyn gezien en zij konden vervolgens direct worden aangehouden. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau voor verder verhoor.