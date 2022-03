OM eist TBS met dwang tegen Middelburger die schoonvader doodstak

'Mensonterend'

'Het leven van het slachtoffer is op een mensonterende manier beëindigd, bij zijn eigen huis en voor de ogen van zijn dochter, die daarna haast zelf het volgende slachtoffer werd,' zei de officier van justitie

Dochter huis in gevlucht

De vrouw van de verdachte, waarmee hij op dat moment in scheiding lag, vluchtte het huis in en belde 112. De verdachte probeerde nog bij haar te komen, maar dit lukte niet. De inmiddels gearriveerde politie heeft hem vervolgens gesommeerd om zich over te geven.

Scheiding

De verdachte verklaarde tijdens de zitting dat hij zich vanaf het begin van de relatie met zijn vrouw niet welkom voelde bij haar familie. Toen zijn vrouw een scheiding wilde, werd dit gevoel van negativiteit volgens de verdachte erger. Tijdens een online kerkdienst op zondag 12 september, werd de verdachte geraakt door een voorgedragen tekst. Op dat moment begon hij – in eigen woorden – aan het plannen van zijn missie.

Ontoerekeningsvatbaar

Na een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek achten de deskundigen in de triple-rapportage de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar en adviseren zij de TBS-maatregel met dwang op te leggen. Het OM houdt rekening met deze conclusies en eist TBS met dwangverpleging.

'Bittere pil'

Op zitting sprak de officier nog uit dat zij begrijpt dat dit wellicht een bittere pil is voor de familie, omdat aan een verdachte die volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht, geen straf kan worden opgelegd maar enkel een maatregel terwijl normaal gesproken een moord en poging tot moord zouden leiden tot een hele lange gevangenisstraf én TBS met dwangverpleging.