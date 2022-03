Gaswinning Groningen dit jaar niet naar 7,6 maar naar 4,6 miljard kuub

Advies toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) is van plan om deze hoeveelheid gaswinning toe te staan. Nadat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen advies heeft uitgebracht over deze voorgenomen winning, neemt de staatssecretaris vóór 1 april een definitief besluit.

'Extra gas is nodig'

'Er moet weliswaar extra gas worden gewonnen dit gasjaar, maar het is gelukkig beperkt. De wereld is de afgelopen maand drastisch veranderd en dat heeft ook effect op onze energievoorziening. 4,6 miljard kuub uit het Groningenveld geeft genoeg zekerheid voor dit gasjaar, en de weg naar snelle definitieve sluiting van het veld, zelfs in 2023, ligt nog steeds open', stelt Staatssecretaris Vijlbrief.

'Minder extra gas uit Groningerveld nodig'

Dankzij slimmere inzet van de bestaande stikstoffabrieken, een andere kwaliteit van geïmporteerd gas en door de milde winter is er minder extra gas nodig uit het veld dan verwacht in januari dit jaar. Het vorige kabinet waarschuwde toen dat er tegenvallers waren, waaronder vertraging bij de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek en mogelijk hogere vraag uit Duitsland. Na zijn aantreden is staatssecretaris Vijlbrief samen met partijen uit de gassector op zoek gegaan naar mogelijkheden om de winning toch te beperken. Dat is noodzakelijk om het risico op aardbevingen niet te vergroten, en dus voor de veiligheid van de Groningers.

Groningerveld als reservemiddel

Het Groningenveld is na dit gasjaar alleen nog maar beschikbaar als reservemiddel in geval van een extreem koude winter of grote leveringsproblemen. Alles is erop gericht om het veld daarna zo snel mogelijk – in 2023 of 2024 - definitief te sluiten. De omstandigheden zijn echter onzeker – mede door de Russische inval in Oekraïne. Het kabinet blijft benadrukken dat het Groningenveld alleen in beeld komt als allerlaatste optie, wanneer de energielevering aan huishoudens ernstig in gevaar komt.