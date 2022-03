NVWA-IOD neemt ruim 500 kuub 'fout hout' en 90.000,- euro cash in beslag

Afgelopen dinsdag heeft de NVWA-IOD ruim 500 m3 teakhout in beslag genomen bij een bedrijf in Zuid-Holland. Dit heeft de NVWA bekendgemaakt.

90.000,- euro cash in beslag genomen

Het bedrijf kan niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. Dat is wel verplicht volgens de Europese Houtverordening (EUTR). 'Rechercheurs en inspecteurs van team Natuur hebben het bedrijfspand en een woning doorzocht en 1 verdachte aangehouden. In de woning werd 90.000 euro aan contant geld aangetroffen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket', aldus de NVWA.

Illegaal gekapt teakhout

In de Europese Unie (EU) geldt een verbod op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Daarom moet een bedrijf kunnen onderbouwen dat het hout legaal gekapt is. Dat kan met een stelsel van zorgvuldigheidseisen. Het Zuid-Hollandse bedrijf heeft dat niet. Het is daarom niet uit te sluiten dat het uit Zuid-Amerika afkomstige teakhout illegaal gekapt is. Het inbeslaggenomen hout is afgevoerd met in totaal 20 vrachtwagens.

Deklading voor drugs

Tijdens het onderzoek naar de houtimport vanuit Zuid-Amerika door dit bedrijf werd ook duidelijk dat er hout als deklading voor drugs werd gebruikt. Drugscriminelen verstopten hun handelswaar in en tussen dat hout. Daarnaar liep tegelijkertijd een politieonderzoek. De NVWA-IOD en de politie hebben daarom samengewerkt om elkaars onderzoeken niet te hinderen.

Risico 'fout hout'

Sinds 2013 is de Europese Houtverordening van kracht om te voorkomen dat illegaal gekapt hout op de Europese markt komt. Het illegaal kappen van bomen draagt namelijk bij aan ontbossing. Wanneer bossen verdwijnen, verdwijnt daarmee ook de leefomgeving van sommige planten en dieren. Ook draagt illegale houtkap bij aan klimaatverandering. Het kappen van bos heeft ook impact op de lokale bevolking, die voor hun voedsel en inkomen vaak afhankelijk is van het bos. Daarom pakt de overheid de import van 'fout hout' aan.

Misdaad mag niet lonen

De NVWA-IOD heeft zogeheten conservatoir beslag gelegd op 90.000 euro aan contant geld. Door uit voorzorg beslag te leggen op vermogen kunnen verdachten het niet meer wegsluizen. Na een veroordeling door de rechtbank kan het geld dat is verdiend met illegale activiteiten daardoor worden afgepakt. Want misdaad mag niet lonen.