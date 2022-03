Zwaargewonde na schietincident Amsterdam-West

In Amsterdam-West is donderdagavond rond 19.45 uur een man neergeschoten. 'Hij raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie donderdagavond.

De Clercqstraat

Het schietincident gebeurde op de Agatha Dekenstraat. De politie die op de melding van het schietincident afkwam trof de zwaargewonde man aan in de De Clercqstraat. 'Rond 19.45 uur vanavond kregen wij de melding dat er geschoten zou zijn op de Agatha Dekenstraat in A'dam-West. Vervolgens troffen wij even verderop in de De Clercqstraat een zwaargewonde, neergeschoten man aan', aldus de politie. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is een onderzoek gestart.