Snelheidsduivel (19) raakt rijbewijs kwijt

Een beginnend bestuurder is op donderdag omstreeks 22:00 uur door de politie aangehouden omdat hij erg gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Ook is het rijbewijs van de man ingenomen.

Eerder op de dag rond 17:00 uur zag de politie een auto met hoge snelheid rijden over de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal. De bestuurder van het voertuig bleek een 19-jarige jongen die deze auto had gehuurd in Duitsland. Een agent is in gesprek gegaan met de bestuurder over zijn rijgedrag en heeft hem verzocht zich normaal te gedragen op de openbare weg. Na controle van het rijbewijs en dit gesprek kon de man weer verder rijden.

Aanhouding

Een aantal uren later werd de jonge bestuurder weer door de politie betrapt op verkeersovertredingen en onveilig rijgedrag. Hij haalde onder andere rechts in en reed met snelheden van boven de 200km/h over de Antwerpseweg. Je mag daar 80km/h rijden.

De bestuurder van het voertuig kreeg een stopteken van de politie. Het bleek dezelfde jongen te zijn als die de agent eerder op de dag had aangesproken. Het rijbewijs van de jongen werd ingenomen en hij is aangehouden voor verhoor.