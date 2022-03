Hoe kun je je webshop laten groeien?

Het doel van een webshop is dat hij geld oplevert. Het liefst elke maand een beetje meer. Om dat te bereiken moet je je webshop laten groeien. Dat kan, want de online markt is groot genoeg. Het aantal internetverkopen stijgt ieder jaar weer. Steeds meer mensen hebben het gemak van online bestellen ontdekt en daar kun jij gebruik van maken. Wil je weten hoe je je webshop kunt laten groeien? Lees dan snel verder.

Durf te investeren

Als je webshop online staat dan ben je er nog niet. Dat weet iedere internet ondernemer. Hoe zorg je dat er steeds meer mensen naar je toe komen? Waarschijnlijk heb je al ervaring met advertenties. Om het maximale eruit te halen, moet je investeren om het maximale eruit te halen. Wil je je webshop laten groeien dan heb je een goede online strategie nodig en voldoende budget om het te kunnen winnen van je concurrenten.

Uitbesteden

Is je webshop eenmaal aan het groeien dan zul je bepaalde processen efficiënter moeten laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het uitbesteden van het verzendingsproces aan een fulfillment center. Een fulfillment center regelt het gehele logistieke proces nadat er een bestelling is geplaatst. Hierbij kun je denken aan het inpakken, verzenden en het regelen van eventuele retouren. Zo houd je zelf meer tijd over voor dingen die je webshop nog meer kunnen laten groeien.

Besteed onderhoud uit aan een professionele partij

Als je je webshop wilt laten groeien is het erg belangrijk dat alles technisch tip top in orde is. Het technisch onderhoud van een webshop kost veel tijd. Met een kleine webshop kun je hier misschien niet te veel in investeren, maar als je groeit is het erg belangrijk dat je webshop veilig is en goed werkt. Alle beveiligingsupdates, het installeren van nieuwe extensies of het doorvoeren van nieuwe functionaliteiten kun je het beste overlaten met iemand met verstand van zaken.

Probeer zoveel mogelijk nieuwe dingen uit

Als je wilt groeien kun je geen genoegen lopen met hoe het nu gaat. Het kan altijd beter. Probeer een nieuwe campagne onder een nieuwe doelgroep, kijk of je gebruik kunt maken van een influencer. Er zijn altijd wel nieuwe dingen om uit te proberen, blijf dus onderzoek doen naar hoe je je webshop kunt laten groeien.

Verbeter je conversiepercentage

Kijk steeds naar je conversiepercentage en probeer dit te verbeteren. Conversie is de verhouding tussen het totaal aantal mensen dat op je webshop komt en de groep die daadwerkelijk een bestelling plaatst. Je conversiepercentage kun je optimaliseren door te kijken waar mensen uitstappen. Kijk of de productteksten duidelijk zijn, zijn de verzendkosten duidelijk? Ook op de checkout kunnen er nog veel dingen mis gaan. Ook de eerste algemene indruk, is de webshop relevant, veilig en betrouwbaar en het wegnemen van twijfel zijn belangrijke elementen. Blijf dus constant werken aan het verbeteren van je webshop.

Zorg voor de allerbeste klantenservice

De kans dat een tevreden klant meer bestelt is groot. Investeer daarom in alle fases van de customer journey. Dus niet alleen tijdens de aankoop, maar ook daarna. Zorg dat je klanten een fijne ervaring hebben als ze willen ruilen, retourneren of niet tevreden zijn. Daarom is het belangrijk dat je klantenservice goed bereikbaar is via verschillende kanalen. Laat merken dat je klant belangrijk is, reageer snel en behandel hem met respect en begrip.

Nieuwsbrieven

Zet geautomatiseerde nieuwsbrieven in om je webshop te optimaliseren. Met automations ontvangt iemand automatisch een e-mail als hij het winkelmandje heeft vertalen. Nieuwsbrieven kun je ook inzetten voor cross-sells. Iemand die een bed heeft besteld krijgt automatisch een e-mail met promoties voor dekbedden en kussens. Daarnaast kun je je klanten maandelijks een nieuwsbrief sturen met speciale kortingen.

Uitbreiden naar andere landen

Loopt je webshop goed in Nederland? Kijk dan of je uit kunt breiden naar andere landen. Het is vrij makkelijk om in België voet aan de grond te krijgen. Alleen je betaal en verzendmethodes hoef je aan te passen. Wil je uitbreiden naar landen waar een andere taal wordt gesproken? Dan zul je je website moeten laten vertalen. Vervolgens zul je autoriteit moeten opbouwen in dit land. Ook je klantenservice zul je moeten aanpassen. Klantvragen moeten in de eigen taal beantwoord kunnen worden.