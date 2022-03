Grote brand verwoest opslag van timmer- en aannemersbedrijf in Oploo

Woensdagochtend werd kort voor de middag rond 11.30 uur groot alarm geslagen voor een brand in een opslagloods van een timmer- en bouwbedrijf aan de Deurneseweg in Oploo.

Grote brand

Het vuur greep razendsnel om zich heen, een grote rookpluim was geruime tijd vanaf grote afstand te zien. De brandweer schaalde op naar grote brand en kwam met meerdere blusvoertuigen, twee redvoertuigen en ondersteunend materieel ter plaatse.

Deurnseweg afgesloten

De Deurneseweg is vanwege de brand nog altijd afgesloten, verkeer wordt verzocht om te rijden. Rond 14.00 uur werd het sein brandmeester gegeven, maar men is nog altijd bezig met het nablussen van de brand. Een kraan is bezig de restanten uit elkaar te trekken.

Houtopslag

Nog altijd staan vele mensen te kijken naar de brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen woning. In de loods lag voornamelijk hout opgeslagen.