Zwaargewonde vrouw aangetroffen bij auto

De politie stelt een onderzoek in nadat vannacht, donderdag 24 maart, een gewonde vrouw werd aangetroffen in de Toussaintlaan.

Op dit moment is het onduidelijk hoe de vrouw gewond is geraakt. De politie is op zoek naar getuigen die kunnen helpen. Agenten krijgen rond 00.55 uur een melding om naar de Toussaintlaan te gaan vanwege een hoop geschreeuw. Ter plekke treffen ze het 29-jarige slachtoffer uit Roosendaal bij een auto aan. De vrouw is ernstig gewond en is naar een ziekenhuis overgebracht.