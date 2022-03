Gewonde bij steekincident in Groningen

Aan de Pleiadenlaan in Groningen vond zaterdagavond een steekincident plaats. Hierbij raakte een man gewond. De politie doet onderzoek naar het incident

Omstreeks 19:20 uur kwam bij de politie de melding binnen van een steekincident aan de Pleiadenlaan. De toegesnelde hulpverleners troffen een 26-jarige man uit Groningen gewond aan. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft op dit moment nog geen verdachte aangehouden. Over de toedracht van het steekincident is nog niets bekend. De recherche onderzoekt de zaak.