Overval op winkel blijkt iets anders in elkaar te zitten

Het zou gaan om twee of drie daders. De centralist die de 112-melding aannam kreeg niet helder of de daders nog in de winkel aanwezig waren, de melding was erg onduidelijk. Op de vragen of er iemand gewond was en of er wapens gebruikt waren kwam ook geen duidelijk antwoord.

Omdat er toch wel wat aan de hand leek gingen meerdere politie-eenheden naar de Lindenburg toe. Uiteraard deden de agenten wel hun ‘zware vesten’ aan, want bij zo’n onduidelijke melding kun je niet goed genoeg voorbereid zijn.

Eenmaal aangekomen bij de winkel openden medewerkers van de winkel de deur voor de politie. De agenten treffen binnen een grote ravage aan. Levensmiddelen liggen her en der verspreid. Een van de medewerkers belt haar baas die dan snel de camerabeelden uit zijn zaak terug gaat kijken.

Geen overval, geen gewonden

Dan komt er uitsluitsel: er heeft geen overval plaatsgevonden, er lijkt ook niets weggenomen uit de winkel en er is gelukkig niemand van het personeel gewond geraakt.

Door de camerabeelden te interpreteren lijkt het erop dat de drie mannen een conflict hadden met elkaar. Een man komt vervolgens de winkel binnen rennen. Hij wordt op de hielen gezeten door de twee anderen. In de winkel ontstaat een flinke vechtpartij waarbij er door de drie niet echt rekening wordt gehouden met de aanwezige spullen in de winkel. Er sneuvelt een hoop. Even snel als ze binnen gekomen zijn, rennen ze ook weer naar buiten. De medewerksters hevig geschrokken en met de rotzooi achterlatend.

De aanwezige agenten vinden in de winkel nog wel wat spullen die daar mogelijk door de vechtersbazen zijn achtergelaten in het heetst van hun strijd. Het gaat, onder andere, om een portemonnee met een identiteitskaart daarin en een pet. De eigenaar, of eigenaars, van de spullen kunnen die op het politiebureau afhalen.