Politie gaat uit van familiedrama

Waarschijnlijk ligt een familiedrama ten grondslag aan het incident waarbij in de nacht van vrijdag op zaterdag twee slachtoffers te betreuren waren in Maastricht. Dat komt vooralsnog uit het rechercheonderzoek naar voren.

Vrijdagavond werden in een woning aan de Lambrecht van Middelhovenweg in Maastricht twee slachtoffers aangetroffen; een zwaargewonde man en een stoffelijk overschot van een man. Het betrof de bewoners, vader en zoon, van het pand. De zwaargewonde vader overleed later die nacht in de ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Vermoedelijk heeft de vader zijn zoon en vervolgens zichzelf van het leven beroofd. Onderzoeksbevindingen tot nu toe wijzen in die richting. Beide slachtoffers zijn door geweervuur om het leven gekomen.

De recherche hoopt in de loop van komende week het onderzoek af te ronden.