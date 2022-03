Vier aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel

Een rechercheteam van de politie heeft maandag 28 maart vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar de grootschalige handel in cocaïne. Ook werden er zeven panden doorzocht.

Het onderzoek naar de handel en wandel van het viertal liep al geruime tijd. Daarbij heeft de recherche onder andere gebruik gemaakt van informatie uit Sky ECC. Een door de politie gekraakte, zogenaamde, chatservice waar criminelen onbespied met elkaar dachten te communiceren via versleutelde telefoons.

De verdachten werden maandag in de loop van de dag aangehouden. Ze worden allemaal verdacht van betrokkenheid in de grootschalige handel van cocaïne en witwassen. Er werden vijf woningen en twee bedrijfspanden in Breda en Oosterhout doorzocht. De vier verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.