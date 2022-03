Alsnog veroordelingen voor poging doodslag 79-jarige Zwollenaar in 2003

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft donderdag 24 maart, in hoger beroep, twee mannen tot ruim vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een gewelddadige poging doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving in Zwolle in 2003. 'Het coldcase team Oost-Nederland deed jarenlang onderzoek naar de zaak en is blij dat hiermee afsluiting kan worden geboden aan de nabestaanden', zo meldt de politie maandag.

De zaak

Een 79-jarige man uit Zwolle werd in de nacht van 9 op 10 juli 2003 slachtoffer van een gewelddadige poging doodslag . Hij werd in zijn slaap door twee mannen vastgebonden, geslagen en gestoken. Hij raakte hierdoor zwaar gewond. De politie zette alles op alles om de zaak op te lossen. Ondanks uitgebreid en intensief politieonderzoek lukte het in eerste instantie echter niet om de zaak op te lossen. Wel werden er twee DNA profielen aangetroffen en veiliggesteld van twee onbekende mannen.

Coldcase

In 2014 moest een nu 40-jarige man uit Enschede DNA afstaan in het kader van de Wet DNA bij veroordeelden. Dit leidde tot een match met één van de in 2003 veiliggestelde DNA profielen. Hierop werd het onderzoek als ‘coldcase’ heropend.

Nieuwe DNA-technieken

Het coldcase team was, net als bij elke coldcase, gedreven om de zaak op te lossen. Dankzij het gedegen politieonderzoek in 2003 lag er een goede basis om verder onderzoek te kunnen doen. Het coldcase zette volop in op het opwaarderen en duiden van de DNA sporen. Dankzij nieuwe DNA-technieken lukte het om een nog sterkere match te krijgen.

Losse stukjes tape met DNA

Ook heeft het NFI alle losse stukjes tape weer aan elkaar kunnen reconstrueren. Hierdoor ontstond beter beeld welk stukje tape waar op de rol had gezeten en waar die tape vervolgens was aangetroffen. Ook gaf het duiding over wat de aanwezigheid van DNA op bepaalde plekken vervolgens zegt over de mogelijke betrokkenheid van de verdachte bij het delict.

Teleurstelling

Uiteindelijk werd de verdachte aangehouden en werd de zaak voor de rechter gebracht. De rechter oordeelde in eerste aanleg dat niet met zekerheid kon worden vastgesteld dat de verdachte in de woning was geweest en ging over tot vrijspraak. Dit was een teleurstelling voor het coldcase team.

Hoger beroep OM

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep en het team ging ondertussen verder met het onderzoek naar de tweede dader. Hier was namelijk door het heropende onderzoek zicht op gekomen. De nu 43-jarige man bleek in Engeland te wonen. Met een rechtshulpverzoek kon het DNA worden vergeleken. Dit leverde een match op. Deze tweede verdachte werd uiteindelijk in 2017 overgeleverd en veroordeeld. Hij ging hier tegen in hoger beroep.

Veroordeling

Donderdag 24 maart deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in het hoger beroep van beide zaken. Het gerechtshof oordeelde dat vast is komen te staan dat de beide mannen betrokken waren bij de poging doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Zij werden voor die feiten tot 5 jaar en 2 maanden gevangenisstraf en 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld.

'Nieuwe energie voor coldcase team'

Nabestaanden lieten weten dat de uitspraak hen genoegdoening geeft. Voor het coldcase team geeft deze uitspraak weer nieuwe energie en nog meer motivatie om zich in te blijven in zetten om onopgeloste ernstige misdrijven op te lossen.