Meer meldingen bij 'M' over relschoppers en voetbalgeweld

Het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (M.) was in 2021 voor het tweede jaar op rij uitzonderlijk hoog. Bijna 25.000 meldingen stuurde M. vorig jaar naar de politie en andere opsporingsinstanties. Ruim 800 meldingen hadden betrekking op de verstoring van de openbare orde, zoals relschoppers en voetbalgeweld. De tips droegen bij aan de identificatie en opsporing van geweldplegers en relschoppers die plunderden en vernielden. Ook konden autoriteiten dankzij de melders maatregelen nemen om rellen te voorkomen. In totaal leidden de meldingen tot minstens 3.300 aanhoudingen en werden ruim duizend wapens van straat gehaald.

Jarenlang schommelde het aantal meldingen rond de 16.000, maar de afgelopen twee jaar lag het aantal fors hoger. De meeste tips gingen over drugsgerelateerde delicten, zoals de productie en handel van harddrugs, hennepkwekerijen en internationale drugssmokkel. Ruim 12.500 meldingen kreeg M. hierover, een daling van zes procent. Het aantal meldingen over geweldsdelicten steeg naar ruim 3.000 (+28%). Over financieel, economische delicten werd zo’n 1.700 keer (+4%) gemeld, gevolgd door bijna 1.600 tips (-1%) naar aanleiding van opsporingsprogramma’s en andere opsporingsberichtgeving.

Grote maatschappelijke verontwaardiging

Rellen door het hele land drukten een stempel op het afgelopen jaar. Dat was ook merkbaar bij Meld Misdaad Anoniem. Het meldpunt ervoer een hoge bereidheid om informatie te delen over geweldplegers en vernielingen in binnensteden. Woordvoerder Marc Janssen: “Het was duidelijk dat de samenleving de gebeurtenissen niet tolereerde. We merkten in de gesprekken dat melders echt ontstemd en boos waren over het geweld tegen hulpverleners, de vernielingen van winkels, brandstichtingen en plunderingen. Daarnaast maakten zij zich ook zorgen over de veiligheid in hun eigen leefomgeving, bijvoorbeeld als er werd opgeroepen tot rellen in hun wijk of woonplaats. Dat maakte dat de bereidheid om te melden hoog was.”

Dankzij de tips werden door het hele land aanhoudingen verricht. Zo werd er veel gemeld over de rellen op het 18 Septemberplein in Eindhoven en op de Coolsingel in Rotterdam. In Leerdam werden aanhoudingen verricht voor online opruiing. Ook waren M.-tips van meerwaarde in het onderzoek naar de voetbalrellen rondom de Gelderse derby NEC-Vitesse in oktober vorig jaar. Ron van Brussel, Hoofd Opsporing van de Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden van de politie: “In de aanpak van de maatschappelijke onrust hebben wij als politie nauw samengewerkt met M. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat we met hulp van de burgers op een aantal momenten sneller konden opsporen en handhaven, waardoor verdachten zijn aangehouden.”

Ruim 3.300 aanhoudingen

Uit terugkoppeling van de politie in 2021 blijkt dat mede door de tips minstens 3.318 aanhoudingen zijn verricht. Verder werden er in totaal 530 vuurwapens en 479 steek- en slagwapens van straat gehaald dankzij anonieme tips. Ook werden 538.539 hennepplanten in beslag genomen. De geschatte straatwaarde van deze planten is ruim 50 miljoen euro.

Veroordelingen

In het afgelopen jaar speelden M.-tips een rol bij de veroordeling van daders van ernstige delicten. Zo werden twee mannen veroordeeld tot 21 maanden cel voor een zware mishandeling van drie Duitse toeristen in Egmond aan Zee. De slachtoffers liepen ernstig hoofd- en hersenletsel op. In Tilburg werd naar aanleiding van beelden een kopschopper herkend. De rechter veroordeelde hem in hoger beroep tot een celstraf voor zware mishandeling.

De rechtbank in Den Haag veroordeelde een man in hoger beroep tot zeven jaar celstraf voor een woningoverval, straatroof en vuurwapenbezit. Een man uit Emmen kreeg 1,5 jaar celstraf voor drugshandel en het witwassen van 145.000 euro en een Alkmaarder kreeg 2,5 jaar celstraf voor het uitlokken van prostitutie bij een minderjarig meisje. In Leeuwarden werden twee mannen veroordeeld voor seksuele uitbuiting van een 15-jarig meisje uit Drachten. Ze vervoerden het slachtoffer naar afspraken voor betaalde seks en deelden de opbrengst. Volgens de rechtbank was er sprake van mensenhandel.