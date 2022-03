Amerikaanse tanks en ander materieel aangekomen in Vlissingen

Tanks, wielvoertuigen en containers

'De Amerikanen nemen niet alleen tanks mee. Het gaat ook om onder meer wielvoertuigen, containers, uitrusting en onderhoudsmateriaal. Tot medio april gaat alles vanuit Zeeland via de weg en per spoor naar de plaats van bestemming', aldus het ministerie.

Nederland poort van Europa

Nederland vormt voor westerse NAVO-landen buiten de EU de poort van Europa. Vooral Amerikaanse troepen maken steeds vaker gebruik van onze havens. Reden is de verslechterde veiligheidssituatie in Europa. Ook nu treedt Nederland op als gastland om de Amerikanen in staat te stellen een eventuele inzet in Europa te testen.

Geen slechte keus

Bij aankomst van het schip kregen spotters de kans Amerikaans materieel te fotograferen. Vooral de tanks blijken in trek. De pantsers zijn van 3rd Armored Brigade Combat Team van de 4th Infantry Division, afkomstig van Fort Carson in Colorado. De Amerikanen maken nu gebruik van het tot Tijdelijk Militair Object verklaarde Vlissingen. Geen slechte keus, want naast de beschikbaarheid van door Defensie beveiligde havens, speelt Nederland een leidende rol binnen de EU waar het militaire mobiliteit betreft. Dit vanwege de logistieke expertise. Ook Defensie test in dit geval hoe snel militaire eenheden zijn te verplaatsen.

Snelheid is cruciaal

Nederland is de drijvende kracht achter het PESCO (Permanent Structured Cooperation)-project Militaire Mobiliteit. De 28 landen streven allen naar de mogelijkheid van vereenvoudigde en daarmee snellere militaire transporten in Europa, waarbij grenzen geen moeizaam te passeren obstakels vormen. En snelheid is nu eenmaal cruciaal bij militair optreden.

Inzet Nederlandse militairen

Het optreden als gastland, het zogenoemde Host Nation Support, eindigt als al het materieel bij het Limburgse Venlo de grens over is. Zover is het nog niet. Voorlopig zorgen zo’n 75 defensiemedewerkers onder meer voor bewaking van het havengebied, ook op en in het water.

Tweede schip onderweg

Dit weekend meert naar verwachting een tweede schip aan met het resterende materieel van de brigade.