Vakanties na corona 11% duurder, Spanje uitschieter met 25%

Vakanties zijn in het eerste jaar na corona gemiddeld 11 procent duurder geworden ten opzichte van 2019. Reizen naar Spanje zelfs 25 procent. Alleen Turkije is qua prijs 4 procent goedkoper geworden. Omdat Nederlanders tijdens de komende meivakantie massaal op vakantie willen, hebben de hogere prijzen nauwelijks invloed op het aantal boekingen en geven reizigers gemiddeld 500 euro meer uit aan hun vakantie dan in maart 2019.

Dat blijkt uit een analyse van 10 miljoen prijzen van pakketreizen van alle aanbieders over de afgelopen drie jaar door review- en boekingssite Zoover. De site biedt 15.000 pakketreizen aan van bijna alle reisaanbieders en kan dus een duidelijke indicatie geven van de prijsontwikkelingen.

De duurdere vakanties komen bovenop andere prijsstijgingen voor zaken als benzine, energie, boodschappen, brood of producten uit de bouwmarkt. In de reisbranche hebben ze volgens directeur Judith Eyck van Zoover twee oorzaken. De eerste is de hoge vraag naar reizen in de komende meivakantie. ,,Van de boekingen is 80 procent voor die vakantie. Mensen hebben jaren binnen gezeten en nu ze weer op vakantie kunnen, willen ze weg. Door die enorme vraag stijgen de prijzen”, legt ze uit.

De tweede oorzaak zijn de stijgende kerosineprijzen voor luchtvaartmaatschappijen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Bij Transavia en KLM zijn die prijzen in de tickets verwerkt, waardoor die enkele tientjes duurder zijn geworden. ,,Daarom valt die 11 procent mij nog mee. Ik had een grotere prijsstijging verwacht”, zegt Eyck.

Reizen naar Griekenland zijn 19 procent duurder dan drie jaar geleden, blijkt uit de analyse. Vakanties naar Spanje zijn het meest in prijs gestegen: gemiddeld 25 procent. Voor de Canarische Eilanden en Mallorca betalen reizigers zelfs 28 procent meer. Die bestemmingen kregen het afgelopen jaar code geel en waren relatief goed bereikbaar. Een land als Turkije had meer last van de coronabeperkingen en nu ook weer van de oorlog in Oekraïne. Dat verklaart volgens Eyck waarschijnlijk waarom de prijzen er met 4 procent zijn gedaald. ,,Om het toerisme weer op gang te brengen zijn de reizen goedkoper en hebben veel hotels hun prijzen verlaagd”, zegt Eyck.

Overigens houden de gestegen prijzen vakantiegangers niet tegen. De duurdere vluchten naar de Canarische Eilanden zijn zelfs al bijna uitverkocht. Gemiddeld geven Nederlanders 16 procent meer uit dan in maart 2019, met Spanje (+28 procent) en Griekenland (24 procent) als koplopers. Waar Nederlanders in 2019 gemiddeld 1426 euro uitgaven aan hun vakantie is dat bedrag dit jaar opgelopen tot 1905 euro. Ook aan een vakantie in Turkije geven mensen meer uit: gemiddeld 2028 euro ten opzichte van 1765 euro drie jaar geleden.