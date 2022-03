Tientallen vaten chemicaliën gevonden in woning in Drachtstercompagnie

Dinsdagavond heeft de politie tientallen vaten met chemicaliën aangetroffen in een woning aan De Skieding in Drachtstercompagnie. Dit meldt de politie woensdag.

'Opslag chemicaliën levensgevaarlijk voor mens en milieu'

'Het gaat zeer vermoedelijk om grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. De opslag hiervan is levensgevaarlijk voor mens en milieu. De politie heeft twee mannen van 34 en 40 jaar uit Den Haag aangehouden.

LFO

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is woensdag naar Drachtstercompagnie gekomen om te onderzoeken wat er precies in de vaten zit en waar deze stoffen voor gebruikt kunnen worden. Daarna zullen de experts van het LFO de vaten ruimen en de chemicaliën laten vernietigen.

Melding woningbrand

De brandweer kreeg dinsdagavond rond 19:15 uur een melding van een woningbrand aan De Skieding. Ter plaatse bleek er geen sprake van een brand, maar ging het mogelijk om een rookwolk als gevolg van een chemische reactie. In de woning troffen agenten samen met de brandweer de vaten aan. De woning is daarop meteen afgesloten en er is bewaking ingesteld.

Levensgevaarlijk

De rookwolk laat zien dat de opslag van chemicaliën of de productie van drugs grote gevaren met zich meebrengt. Zo kunnen bijvoorbeeld chemicaliën ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. De gevolgen zijn vooraf niet te overzien. Daarom is het altijd goed om verdachte situaties te melden bij de politie.

Twee mannen uit Den Haag aangehouden

De 34-jarige en 40-jarige mannen uit Den Haag zijn dinsdagavond in de omgeving van de woning aangehouden. Zij zitten vast en ze worden gehoord. De politie doet onderzoek naar de vondst van de chemicaliën. Zo wordt er op de vindplaats forensisch onderzoek verricht. We sluiten niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.