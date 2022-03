1,7 miljoen euro crimineel geld op rekening in Zwitserland

Inkeerverzoek bij Belastingdienst

De aanleiding van het onderzoek is een inkeerverzoek bij de belastingdienst. De belastingdienst meldde het verzoek bij de FIU. Ongeveer 1,7 miljoen stond op een bankrekening in Zwitserland.

Verklaring onverklaarbaar vermogen

Het bedrag zou in een periode van 12 jaar (1978-1990) cash in guldens door de verdachte naar Zwitserland zijn gebracht. In die periode had de verdachte een prominente rol bij een bekende motorclub. “In de kern is het heel simpel. Als we opeens op onverklaarbaar vermogen stuiten en we aan de hand daarvan een vermoeden hebben dat er is witgewassen, kunnen we de verdachte om een verklaring vragen voor de vraagtekens die bij dat vermogen worden gezet. Als je daar geen goed verhaal bij hebt, of er voor kiest dat verhaal voor je te houden, komt dat voor eigen risico. In deze zaak had verdachte geen duidelijk verifieerbaar verhaal. De verdachte kiest er bewust voor om niet bij te dragen aan het inzichtelijk krijgen van de herkomst van de gelden. Dat is zijn goed recht. Maar de consequenties daarvan komen voor zijn eigen rekening.”, aldus de officier van justitie.

Witwassen

Criminelen willen het geld dat zij hebben verdiend in de onderwereld graag uitgeven in de bovenwereld. Om zwart geld in de bovenwereld te kunnen besteden zonder daarbij het risico te lopen dat het onmiddellijk weer door justitie of de belastingdienst in beslag genomen wordt, moet het witgewassen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om geld dat afkomstig is van drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale of fiscale fraude. Witwassen van eigen criminele winsten of de criminele winsten van anderen, en ook het meewerken daaraan, is strafbaar.