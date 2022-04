Overgang naar lente lijkt nog ver, of toch niet?

Met de sneeuw die afgelopen nacht is gevallen, waarbij de winter in Nederland meteen weer helemaal terug is, lijkt de lente op dit moment nog heel ver of toch niet?

Sneeuwbuien

De sneeuwbuien die donderdag eerst het noorden van het land al in een winters landschap omtoverden, zijn afgelopen nacht naar het zuiden getrokken en hebben daar ook de 'nodige' sneeuw laten vallen zodat Nederland vanmorgen er wel erg wit uitzag.

Verkeer

Voor het verkeer gaf dit tijdens de opstart in de ochtend de nodige hinder die al begon met het ontdoen van de auto of fiets van alle gevallen sneeuw. De sneeuwlaag was op sommige locaties enkele centimeters dik. Na de reinigingsbeurt sloot heel Nederland vervolgens massaal achteraan aan in één van de vele files op de wegen. De winter had Nederland onverwacht op het laatste moment toch weer even in zijn greep.

Lente?

Voor diegene die het allemaal wel hebben gehad met de inmiddels natte sneeuw en koude temperaturen en snakken naar het begin van de lente die op dit moment heel ver lijkt is er toch nog 'hoop'. Je kunt het vroeg noemen maar in het Noord-Hollandse Uithoorn werd vrijdagochtend in een sloot de eerste moedereend met een flink aantal pulletjes om haar heen zwemmend gespot. Voor de pulletjes is het koude winterweer nu nog wel even 'afzien' maar voor de mens die snakt naar zon is het een teken dat de lente eigenlijk vandaag op 1 april toch al 'gewoon' begonnen is.